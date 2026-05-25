Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe-Erokspor, Beşiktaş-Galatasaray, Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve A.Efes-Türk Telekom eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, heyecan play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek. Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak. Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken, A.Efes ise Türk Telekom ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında program şöyle:

Yarın

18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

27 Mayıs Çarşamba

18.00 A.Efes - Türk Telekom

20.30 Fenerbahçe - Erokspor

28 Mayıs Perşembe

18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

20.30 Galatasaray - Beşiktaş

29 Mayıs Cuma

18.00 Türk Telekom - A.Efes

20.30 Erokspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
