Basketbol Süper Ligi'nde 29. Hafta Maçları Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Bahçeşehir Koleji, Mersinspor'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray- Anadolu Efes mücadelesi, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

10 Mayıs Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket Divissa (Gazanfer Bilge)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Yörsan-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

11 Mayıs Pazar:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)