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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Yarın Başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Yarın Başlıyor
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Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Galatasaray, AEK, La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın katılımıyla yarın başlıyor. İlk gün maçlarında Galatasaray, La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'daki organizasyonda Galatasaray'ın yanı sıra, ev sahibi ülkeden AEK ve İspanyol temsilcileri La Laguna Tenerife ile Unicaja Malaga mücadele edecek.

İlk maçta Galatasaray, TSİ 18.00'de La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde de AEK ile Unicaja Malaga, TSİ 21.00'de finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Organizasyonun ilk gününde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 La Laguna Tenerife (İspanya)-Galatasaray

21.00 AEK (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya)

11 Mayıs Pazar:

17.00 Üçüncülük müsabakası

20.00 Final maçı

Galatasaray ile La Laguna Tenerife, 3. randevuda

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 2020-21 sezonunda İspanyol ekibine karşı 2 kez maça çıktı. "Cimbom" söz konusu iki karşılaşmada rakibine deplasmanda 85-72 ve iç sahada 104-89 mağlup oldu.

AEK ile Unicaja Malaga, 3. kez karşılaşacak

Dörtlü finalin ikinci maçında mücadele edecek AEK ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Unicaja Malaga, 2022-23 sezonunda 2 kez karşılaştığı AEK'i deplasmanda 75-65, iç sahada da 88-66 mağlup etti.

Geçen sezonun finalistleri dörtlü finalde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finale yükselen Unicaja Malaga ile La Laguna Tenerife, dörtlü finalde yer alacak.

2023-24 sezonu dörtlü final ilk maçında rakiplerini mağlup eden İspanyol ekipleri, finalde birbirleriyle eşleşti. Unicaja Malaga, söz konusu finalde de rakibini 80-75 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu yok

Dörtlü finalde yer alan takımlar arasında sadece Galatasaray'ın şampiyonluğu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılıların dörtlü finaldeki rakibi İspanya'dan La Laguna Tenerife'nin 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında olmak üzere 2 şampiyonluğu var.

Ev sahibi ülkeden AEK ise 2017-18 sezonunda ülkesinde oynanan finalde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Bir diğer İspanya temsilcisi Unicaja Malaga da geçen sezon tek şampiyonluğuna ulaştı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez dörtlü finale kalan Galatasaray ise bu organizasyonda henüz şampiyon olamadı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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