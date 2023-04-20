Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Malaga'da düzenlenecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin ev sahibi, İspanya'nın Malaga şehri oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonu şampiyonunu belirleyecek 12-14 Mayıs tarihlerindeki Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Malaga'da bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'de ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Kudüs ve İspanya'dan Lenovo Tenerife mücadele edecek.

Turnuvanın yarı final karşılaşmaları 12 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük maçları ise 14 Mayıs Pazar günü oynanacak. Dörtlü Final kura çekimi, 25 Nisan Salı günü Malaga'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen organizasyonun üst düzey yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, "Dörtlü Final'e yaklaşırken ev sahibi adaylarından büyük ilgi gördük. Sonuç olarak organizasyonun başarılı bir etkinlik olacağını garanti etmenin ötesine geçen Malaga'yı seçtik. Bu sezon taraftarların bağlılıkları ve coşkuları, özellikle de İspanya Kral Kupası'nı kazanmalarından sonra yeni zirvelere ulaştı." ifadelerini kullandı.