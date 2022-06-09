Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonunda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonunda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakalarında, Spor Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi finale kaldı. Tıp Fakültesinin 81-63'lük galibiyeti ile maç son buldu. İki basketbol takımının sahadaki karşılaşmasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı da izledi. Toplam 7 takımın yarıştığı Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları, 9 hafta boyunca oynandı. Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonuçlarına göre, Tıp Fakültesi birinci olurken Spor Bilimleri Fakültesi ikinci, Mühendislik Fakültesi üçüncü ve Fen Edebiyat Fakültesi dördüncü oldu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Malatya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title