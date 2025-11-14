Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya'yı 77-76 Yenerek Tarihinde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Nijerya'yı 77-76 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini geride kapatan milliler, devreye 39-45 geride girdi. İkinci yarıda üstünlük sağlayarak final periyoduna 61-57 önde giden Türkiye, son dakikalarında zorlu geçen maçı Tilbe Şenyürek'in son saniye basketiyle kazandı. Bu karşılaşma, başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Takım'ın ilk sınavıydı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Türkiye: Alperi Onar 8, Sevgi Uzun 20, Tilbe Şenyürek 8, Sinem Ataş 11, Zeynep Şevval Gül 12, Olcay Çakır Turgut 1, Meltem Avcı Yılmaz, Berfin Sertoğlu, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 13, Ayşe Cora Yamaner, Melek Uzunoğlu 4

Nijerya: Efosa 16, Ogoke 6, Enabosi 15, Igbowke 4, Kunayi 18, Onyiah, Ibeh 11, Majekodunmi 5, Ademusayo 1

1. Periyot: 14-15

Devre: 39-45

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.00 Kunayi (Nijerya)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Nijerya'yı 77-76 yendi.

Ay-yıldızlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nijerya'yı ağırladı.

Müsabakanın ilk çeyreğine A Milli Kadın Basketbol Takımı iyi başladı. Periyodun ortaları karşılıklı basketlerle geçilirken milliler, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler buldu. Toparlanarak ay-yıldızlı ekibe boyalı alandan karşılık veren Nijerya, birinci çeyreği 15-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrek tempolu bir oyuna sahne oldu. Milliler, rakibini boyalı alanda durdurmakta zorluk çekti. Nijerya, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

Devre arasından peş peşe basketler bularak dönen A Milli Takım, 28. dakikada öne geçti: 55-54. Ay-yıldızlılar, üst üste top kayıpları yapan Nijerya karşısında final periyoduna 61-57 önde gitti.

Mücadelenin son çeyreği çekişmeli geçerken Nijerya, son 1 dakikaya 76-75 üstün girdi. Ay-yıldızlı takım, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek'in pota altından kaydettiği basketle Nijerya'yı 77-76 yendi.

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki ilk sınavına Nijerya karşısında çıkan milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.