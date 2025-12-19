Haberler

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçları başladı

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçları başlamış olup, tüm karşılaşmalar TBF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 15 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı ise hazırlık maçları yapacak.

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) ikinci pencere maçları başladı.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği Gençler Ligi müsabakalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanan tüm karşılaşmaları basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

15 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, kamp çalışmaları kapsamında ikinci pencerede 3 hazırlık maçı yapacak.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2027 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası için geniş bir oyuncu havuzuyla verimli bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Amacımız, BGL'nin her penceresinde farklı sporcularla çalışarak hem oyuncu havuzumuzdaki daha fazla ismi görmek hem de yıldız millilerimizin maç tecrübesinin arttırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere, yarın ve 21 Aralık Pazar günü yapılacak 16'şar müsabakayla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title