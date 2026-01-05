Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. kez çift maç haftası yaşanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. hafta müsabakaları yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko, yarın Olympiakos'u konuk ederken, Anadolu Efes Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta müsabakaları yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.

Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20. hafta

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

7 Ocak Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)

21. hafta

8 Ocak Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna

22.30 Valencia Basket-Monaco

22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd

9 Ocak Cuma:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız

22.15 Olympiakos-Bayern Münih

22.30 Barcelona-Partizan

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes

22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL

3 Mart Salı:

20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor