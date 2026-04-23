Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off için son bilet yarın sahibini bulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off’a kalacak son takımı belirleyecek play-in müsabakasında Monaco, Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadele yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

Play-in ilk maçlarında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 87-79 kaybeden Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında arayacak.

Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği müsabakada 80-72 yendi ve Monaco ile play-off'a kalacak son takım olmak için mücadele edecek.

Monaco-Barcelona maçının galibi, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

Play-off eşleşmeleri

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos - Monaco/Barcelona

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?