Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftası, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşırken, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları yarın, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 9 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko ise 10 Ekim Cuma günü Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.05 Hapoel IBI-Maccabi Rapyd (Arena 8888 Sofia)

9 Ekim Perşembe:

21.30 Partizan-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Monaco (Unipol Forum)

21.30 Baskonia-Panathinaikos AKTOR (Buesa Arena)

21.45 Paris Basketbol-Virtus Bologna (Adidas Arena)

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL (Movistar Arena)

10 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.15 Olympiakos-Dubai Basketbol (Barış ve Dostluk)

21.30 Bayern Münih-Zalgiris (SAP Garden)

21.30 Barcelona-Valencia Basket (Palau Blaugrana)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
