EuroLeague Dörtlü Finali Atina'da Başlıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yarın başlayacak Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı düzenlendi.

Onassis Foundation'da gerçekleştirilen toplantıya organizasyonda yer alan Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Real Madrid ve Valencia Basket'in başantrenörleri ile birer oyuncuları katıldı.

Son şampiyon Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yaptığı açıklamada, sezon boyunca savunmada sergiledikleri performansa vurgu yaparak, "Sayı bulamadığımız anlarda savunmaya odaklanmamız lazım. Bu, yapmaya çalıştığımız şeyin temelini oluşturuyor. Hücumda da önemli gelişmeler kaydettik. Umarım sezon içinde yaptıklarımızı dörtlü finalde sahaya yansıtabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunculuk kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığı OAKA'da dörtlü finale çıkmanın memnuniyetini dile getiren Litvanyalı başantrenör, "Biraz farklı hissedeceğim ama görevimizi başarıyla tamamlayıp bir sonraki maça bakmamız lazım. Üst üste şampiyon olursak harika olur ama kazanmak gerçekten zor. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye görüş belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin Fransız oyuncu Nando de Colo ise kariyerindeki son sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşamak istediğini belirterek, "Son sezonumda Fenerbahçe'ye katılmak müthiş bir fırsattı. Büyük bir motivasyon oldu. Dörtlü finalde olmak müthiş hissettiriyor. Son ana kadar işin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Eğer yaptığım şeyde hala ciddiysem dörtlü finalin keyfini süreceğim. Elimden geleni yapacağım. Gergin hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı yok. Olumlu bir baskı var. Bunu iyi yönetmek lazım. Yapmamız gerekeni yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini sahada ortaya koymaya çalışacağız. Kupayı kazanmak için savaşacağız." şeklinde konuştu.

Olympiakos cephesi

Fenerbahçe Beko'nun yarı finalde karşılaşacağı Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, en iyi performanslarını sergileyerek hedeflerine ulaşmak istediklerini kaydetti.

Çok iyi durumda olduklarını aktaran Bartzokas, "Dörtlü finalde yer almak önemli. Buradaki herkes bunun ne kadar zor ve önemli olduğunu takdir eden insanlar. Hiç kolay değil. Bir sürü maç oynuyorsunuz. Elbette bir adım daha gitmemiz gerek. Mutlak hedefe ulaşmamız lazım. En üst düzeydeki performansı sergileyebilmek önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. Kazandığımız son şampiyonluğu hala hatırlıyoruz. Müthiş mücadeleci bir ruhumuz var. İki takım arasında çok benzerlikler görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbolcu Kostas Papanikolaou ise dörtlü finalde çok iyi mücadele etmek zorunda olduklarının altını çizerek, "Umarım bu dörtlü final, en özeli olur. Bu yıl ülkemizde şampiyonluğa ulaşmak harika olacak. Güçlü olmamız lazım. Salon neresi olursa olsun önemli olan kupayı kazanmak. OAKA'da şampiyon olmanın taraftarlarımız için ne anlama geleceğini biliyorum ama önemli olan kupayı kazanmak. Bu, taraftarımız mutlu etmek açısından önemli bir motivasyon." ifadelerini kullandı.

Real Madrid başantrenörü ile oyuncusunun görüşleri

Real Madrid'de başantrenör Sergio Scariolo, muhteşem bir basketbol şehrinde dörtlü finalde yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Dörtlü finali kusursuz bir alan olarak nitelendiren Scariolo, "Burada olmak gerçekten çok güzel. Bu rekabetin içinde bulunmak çok heyecanlı. Atina muhteşem bir basketbol şehri. 2007'de de burada Unicaja Malaga ile dörtlü finalde yer aldım. İşin duygusal tarafını öz güveninizi olumsuz etkileyecek şekilde karıştırmamanız lazım. Performansa odaklanmak önemli. Duygusal tarafa bakarsanız kontrolü kaybedebilirsiniz. Bu doğru dengeyi kurmanız lazım. Hayatımızın en büyük kısmını basketbol oluşturuyor. Hala önümüzde yapacağımız şeyler var. Başarmak istediklerimiz var. Genç antrenörlere örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Facundu Campazzo ise yarı finalde karşılaşacakları Valencia'nın güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Eksiklerimizin olması belirleyici değil. Elimizden gelen mücadeleyi göstermemiz ve iyi yönlerimizi daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunu başarırsak iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Valencia'nın savunması gerçekten çok iyi. Hücumda da çok iyi iş çıkarıyorlar. Dinamik ve tempolu oyunları var. Panathinaikos'a karşı yaptıkları savunmayı hep birlikte gördük. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Atletizme de sahipler. Tüm oyuncuları savunabilecek kapasiteleri var. Çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar belirleyici olacak." şeklinde görüş belirtti.

Valencia Basket cephesi

İlk kez dörtlü finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Valencia Basket'in başantrenörü Pedro Martinez, kendilerine güvendiklerini kaydetti.

Sahada öz güvenli mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yapan Martinez, "Öz güven sadece kazanmak ve kaybetmekle ilgili değil. Yaptığımız çalışmalar, takım kimliği ve kendimize olan inancımızdan gelmeli." dedi.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Jean Montero ise "Öz güvenimiz yerinde. Koçumuz bize inanıyor. Buna hazırız. Son derece rahatım. Keyif almaya çalışıyorum. Burada her şeyi unutup farklı bir mantaliteyle yaklaşarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. En üst seviyede rekabet edeceğim için hazırım" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, başantrenörler ile oyuncuların şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz vermesinin ardından son buldu.