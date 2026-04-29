Hapoel IBI Tel Aviv: 82 - Real Madrid, seride 1-0 öne geçti

Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 86-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 70-55 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 86-82 kazandı.

İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Antonio Blakeney'nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid'in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
