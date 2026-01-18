Haberler

Başkentte kazanan çıkmadı

Başkentte kazanan çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor, Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

  • Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji, Gençlerbirliği'nin golünü ise 60. dakikada Sekou Koita attı.
  • Gençlerbirliği 19 puana yükselirken, Samsunspor 26 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BAŞKENTTE KAZANAN YOK

Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin golü ise 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 19'a yükseltti. Üç hafta aranın ardından puan alan Samsunspor, 26 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti