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Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda madalyalar takdim edildi

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Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. 23 ilden 188 kadın ve erkek eskrimci mücadele etti.

Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.

Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkekler Epe:

1- Göksu Mert Oran

2- Halis Efe Elibol

3- Cengizhan Öner

3- Doruk Erolçevik

Genç Kadınlar Epe:

1- Aleyna Ertürk

2- Nilahsen Erten

3- Ceren Cebe

3- Berra Sonyüksek

Genç Erkekler Kılıç:

1- Enes Talha Kalender

2- Tolga Aslan

3- Kerem Çağlayan

3- Furkan Yaman

Genç Kadınlar Kılıç:

1- Begüm Alkaya

2- Nil Güngör

3- Tuğçe Rana Kaya

3- Akya Göllü

Genç Erkekler Flöre:

1- Kıvanç Kırtay

2- Mustafa Burak Çufadar

3- Egemen Erdinç

3- Tan Sezer

Genç Kadınlar Flöre:

1- Alisa İsbir

2- Lal Ertün

3- Azra Arıkan

3- Alara Atmaca

Kaynak: AA / Spor

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