Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda madalyalar takdim edildi

Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.

Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkekler Epe:

1- Göksu Mert Oran

2- Halis Efe Elibol

3- Cengizhan Öner

3- Doruk Erolçevik

Genç Kadınlar Epe:

1- Aleyna Ertürk

2- Nilahsen Erten

3- Ceren Cebe

3- Berra Sonyüksek

Genç Erkekler Kılıç:

1- Enes Talha Kalender

2- Tolga Aslan

3- Kerem Çağlayan

3- Furkan Yaman

Genç Kadınlar Kılıç:

1- Begüm Alkaya

2- Nil Güngör

3- Tuğçe Rana Kaya

3- Akya Göllü

Genç Erkekler Flöre:

1- Kıvanç Kırtay

2- Mustafa Burak Çufadar

3- Egemen Erdinç

3- Tan Sezer

Genç Kadınlar Flöre:

1- Alisa İsbir

2- Lal Ertün

3- Azra Arıkan

3- Alara Atmaca