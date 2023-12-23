Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda madalyalar takdim edildi
Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. 23 ilden 188 kadın ve erkek eskrimci mücadele etti.
Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.
Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:
Genç Erkekler Epe:
1- Göksu Mert Oran
2- Halis Efe Elibol
3- Cengizhan Öner
3- Doruk Erolçevik
Genç Kadınlar Epe:
1- Aleyna Ertürk
2- Nilahsen Erten
3- Ceren Cebe
3- Berra Sonyüksek
Genç Erkekler Kılıç:
1- Enes Talha Kalender
2- Tolga Aslan
3- Kerem Çağlayan
3- Furkan Yaman
Genç Kadınlar Kılıç:
1- Begüm Alkaya
2- Nil Güngör
3- Tuğçe Rana Kaya
3- Akya Göllü
Genç Erkekler Flöre:
1- Kıvanç Kırtay
2- Mustafa Burak Çufadar
3- Egemen Erdinç
3- Tan Sezer
Genç Kadınlar Flöre:
1- Alisa İsbir
2- Lal Ertün
3- Azra Arıkan
3- Alara Atmaca