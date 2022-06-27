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Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi

Sosyal medyadan yayınladığı video ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı çay içmeye davet eden fanatik Elazığspor taraftarı kuaför Mücahit Baysal'a kayıtsız kalmayan başkan Şerifoğulları, salonu ziyaret ederek Baysal'la çay içti.

Sosyal medyadan yayınladığı video ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı çay içmeye davet eden fanatik Elazığspor taraftarı kuaför Mücahit Baysal'a kayıtsız kalmayan başkan Şerifoğulları, salonu ziyaret ederek Baysal'la çay içti.

Sosyal medyadan yayınladığı "Come to Şahin Başkan" videosu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı işlettiği kuaför salonuna davet eden fanatik Elazığspor taraftarı Mücahit Baysal, bu muradına erdi. Videoyu paylaştıktan sonra en yakın sürede davete icabet edeceğini belirten başkan Şerifoğulları, kuaför salonuna gitti ve genç taraftarla birlikte çay içip sohbet etti. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kuaför esnafımız Mücahit Baysal kardeşimizin davetine icabet ettik. Sohbet edip, çayını içtik. Misafirperverliklerinden dolayı Mücahit Baysal kardeşimize ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şahin Şerifoğulları Elazığspor Elazığ Kuaför Spor Haberler

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