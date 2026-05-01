Başkan Okumuş, 'Kazanan dostluk, kardeşlik ve Osmaneli olacak'

Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, cumartesi günü oynanacak tarihi maç öncesi birlik beraberlik mesajı vererek, "Kazanan dostluk, kardeşlik ve Osmaneli olacak" dedi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off müsabakalarından Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor finale kalmıştı. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan 2 ilçe takımın finalde karşılamaması öncesi Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Okumuş, "İlçemizin iki güzide kulübü Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor'un karşı karşıya geleceği bu anlamlı finalin, sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil; aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve birlik beraberliğin en güzel örneği olacak. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ilimizi temsil eden Söğütspor'un küme düşmesiyle birlikte oynanacak bu final müsabakasını kazanan takım BAL'a yükselecektir. Ancak bizler için bu finalin en önemli tarafı, ilçemizin iki takımının böyle büyük bir mücadelede karşı karşıya gelmesidir. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Osmaneli olacaktır" dedi.

Tribünlerde ve sahada centilmenliğin ön planda olacağına inandıklarını vurgulayan Okumuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu karşılaşmanın en büyük kazancı; dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik ruhunun sahaya ve tribünlere yansıması olacaktır. Taraftarlarımızdan beklentimiz; takımlarını desteklerken aynı zamanda bu güzel atmosferi korumalarıdır. Sahada mücadele olacak ama bunun yanında saygı, fair-play ve kardeşlik her şeyin önünde olacaktır. Biz Osmanelispor olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. U11 yaş grubundan U18'e kadar tüm kategorilerde liglere katılarak altyapımızı güçlü tutuyor, kendi oyuncularımızı yetiştiriyoruz. Bu da kulübümüzün ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun en önemli göstergesidir."

Final maçı öncesi takımlarına olan inancını dile getiren Okumuş, "Allah'ın izniyle bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek hem Osmanelispor'umuzu hem de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Tüm halkımızı bu güzel finale davet ediyor, sahada ve tribünde dostluğun kazandığı bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı