Başkan Kavuş, taekwondo dünyasından misafirlerini ağırladı

5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'da bulunan Taekwondo Dünya Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve beraberindeki heyet Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un misafiri oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları tüm coşkusuyla devam ederken, teakwondo dünyası Meram'da buluştu. Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Dr. Chungwon Choue, Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli, Arnavutluk Spor Bakan Yardımcısı Endrit Hoxha, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İslam ülkeleri taekwondo federasyon başkanları ve yerli yabancı hakem heyetleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un misafiri olarak Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ağırlandı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kavuş, misafirlerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Mustafa Kavuş başkanımız taekwondo dostudur"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, taekwondo dünyasını buluşturan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederken, "Mustafa Kavuş başkanımız böylesine güzel bir mekanda bizleri ağırladı. Kendisi aynı zamanda bir Taekwondo dostu ve federasyonumuzda da daha önce yönetim kurulu üyesi olarak görev almış birisi. Farklı ülkelerimizden gelen misafirlerimizle çok güzel bir ortam oluştu. İslami Dayanışma Oyunları'nın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Adeta bir aile meclisindeyiz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, taekwondo ailesi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çeşitli ülkelerden misafirlerimizle bugün aynı masadayız. Bugün adeta bir aile meclisindeyiz. Federasyon Başkanımız Metin Şahin, taekwondo sporundaki başarılı geçmişi nedeniyle ülkemizde yaşayan bir çok çocuğa ilham olmuştur. Bu aile ortamının oluşmasına verdiği katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sporcular için en güzel temenni sakatlığın yaşanmadığı başarılı bir turnuva geçirmeleri dileğidir. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

"Başörtülü hakemlerimiz için harekete geçen ilk olimpik branşız"

Konya'da ve Meram'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Dr. Chungwon Choue ise, "Bizleri bu akşam bir araya getiren Meram Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da çok güzel bir atmosferde gerçekleşiyor. Dünya'da başörtülü hakemlerimizin taekwondo karşılaşmalarını yönetebilmesi için harekete geçen ilk olimpik branşız. Bu da bizim ne kadar adaletli ve bütün inançlara saygılı olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda hakem sayımızı erkek ve kadın olarak yarı yarıya belirledik. Böylelikle erkek ve kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bizim için görevini layıkıyla yapan herkes eşit seviyededir. Meram'da taekwondo ailesiyle buluşmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KONYA