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Başkan Demir, Dünya Şampiyonu Naz Arıcı'yı tebrik etti

Başkan Demir, Dünya Şampiyonu Naz Arıcı'yı tebrik etti

Spor Haberleri

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Milli sporcu Naz Arıcı için mesaj yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Milli sporcu Naz Arıcı için mesaj yayınladı.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Milli sporcu Naz Arıcı'nın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Gurur duyduk, onurlandık, Ardahan bu başarıyı hak ediyor. Branşında beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcumuzu Ardahan halkı adına tebrik ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ardahan Belediyesi Faruk Demir Almanya Dünya Spor Haberler

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