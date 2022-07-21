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Başkan Çebi'den Josef'e geçmiş olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Çebi'den Josef'e geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef De Souza'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş'ta menisküs yırtığı sebebiyle Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ameliyat oldu. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi de Josef'i ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti. Josef'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Çebi, geçmiş olsun dileklerini iletti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Josef de Souza Beşiktaş Spor Haberler

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