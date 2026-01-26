Haberler

Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı Haber Videosunu İzle
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm, salonda kısa süreli bir panik yarattı. Alarm sesini duyunca şaşıran Mourinho, "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" diyerek yerinden fırladı ama hemen geri oturdu. O anlar salonda gülümsemelere sebep oldu.

  • Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda alarm çaldı.
  • Mourinho, alarm karşısında 'Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım' dedi.
  • Basın toplantısındaki alarm anları sosyal medyada paylaşıldı ve viral oldu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

BASIN TOPLANTISINDA ALARM SESİ

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda aniden alarm çaldı. Mourinho'nun konuşma yaptığı esnada duyulan alarm sesi, toplantıya katılanları kısa süreli paniğe sevk etti.

MOURINHO'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Jose Mourinho, salona dönerek "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adamın bu sözleri salonda tebessümle karşılandı.

O ANLAR VİRAL OLDU

Basın toplantısında yaşanan alarm anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, Mourinho'nun esprili yaklaşımıyla birlikte futbolseverler arasında hızla yayıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek