Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm, salonda kısa süreli bir panik yarattı. Alarm sesini duyunca şaşıran Mourinho, "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" diyerek yerinden fırladı ama hemen geri oturdu. O anlar salonda gülümsemelere sebep oldu.
- Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda alarm çaldı.
- Mourinho, alarm karşısında 'Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım' dedi.
- Basın toplantısındaki alarm anları sosyal medyada paylaşıldı ve viral oldu.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı.
BASIN TOPLANTISINDA ALARM SESİ
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda aniden alarm çaldı. Mourinho'nun konuşma yaptığı esnada duyulan alarm sesi, toplantıya katılanları kısa süreli paniğe sevk etti.
MOURINHO'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ
Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Jose Mourinho, salona dönerek "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adamın bu sözleri salonda tebessümle karşılandı.
O ANLAR VİRAL OLDU
Basın toplantısında yaşanan alarm anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, Mourinho'nun esprili yaklaşımıyla birlikte futbolseverler arasında hızla yayıldı.