Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Maçına Hazırlanıyor
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Huvepharma Arena'da Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik çalışmasıyla sonlandırdı.
Başakşehir, yarın Huvepharma Arena'da PFK Cherno More ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor