Başakşehir, Kocaelispor'u Son Dakikada Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki haftanın açılış maçında turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov, kaydetti.

Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini elde etti. İkisi üst üste olmak üzere 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 13'e çıkardı.

Kocaelispor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kocaeli temsilcisi, 11 puanda kaldı.

Shomurodov'dan son 4 maçta 4 gol

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, ligdeki son 4 maçta 4 gole imza attı.

30 yaşındaki santrfor, Kocaelispor karşısında sergilediği performansı golle taçlandırarak galibiyette başrolü üstlendi.

Ligde gol sayısını 7'ye çıkaran Eldor Shomurodov, Antalyaspor maçında 2 kez, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer defa ağları sarstı.

Opoku maça devam edemedi

RAMS Başakşehir'de Ganalı futbolcu Jerome Opoku, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Opoku, karşılaşmanın 9. dakikasında hava topu mücadelesinde Serdar Dursun ile kafa kafaya çarpıştı.

Bu pozisyonun ardından tedavisi yapılan ve oyuna devam eden 27 yaşındaki stoper, başının dönmesi gerekçesiyle 20. dakikada kendisini yere bıraktı. Alnında büyük bir şişlik görülen Jerome Opoku'nun yerine oyuna 22. dakikada Ba, girdi.

Serdar Dursun'un kafasına dikiş atıldı

Kocaelispor'da Serdar Dursun, 9. dakikada Opoku ile kafa kafaya çarpışmasının ardından kanlar içinde yerde kaldı.

Saha içinde kafasına dikiş atılan 34 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasının ardından 15. dakikada yeniden oyun alanına döndü. Kanama sebebiyle ilk yarıda sargısını ve formasını 2 kez değiştiren Serdar, oyunda kalmaya devam etti.

Devre arasında da kafasına dikiş atılan tecrübeli oyuncu, 85. dakikaya kadar sahada kaldı.

Fabio Cannavaro da maçı izledi

Karşılaşmayı Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da izledi.

İtalyan teknik adam, mücadeleyi sakatlığı bulunan Başakşehir'in Özbek oyuncusu Abbosbek Fayzullaev ile takip etti.

Fabio Cannavaro'nun tribünde yer aldığı karşılaşmanın tek golünü Özbek santrfor Shomurodov attı.

Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.