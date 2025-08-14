Başakşehir-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek
Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul'da oynanacak Başakşehir- Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Kadir Sağlam'a bu maçta Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Burak Olcar görevlendirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor