Başakşehir-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

Başakşehir-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Kayserispor maçının hakemleri belirlendi. Kadir Sağlam, maçın baş hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Başakşehir- Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul'da oynanacak Başakşehir- Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Kadir Sağlam'a bu maçta Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Burak Olcar görevlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.