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Başakşehir Gaziantep'i 2-1 yendi, Nuri Şahin Beşiktaş deplasmanında cesaret istedi

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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Nuri Şahin, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasında kazanmak için çok cesur olmaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, " Beşiktaş'ın stadında maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Aslında çok iyi başladığımız bir maç oldu. Erken de golü bulduk. İlk yarıyı neredeyse tamamen domine ettik. Tek eksiğimiz ikinci goldü. İkinci yarıya bu sezon üzerinde konuşacak olursak bir hastalığımız gibi ikinci yarılara iyi başlayamıyoruz. Bugün de aynı oldu, çok gereksiz bir şekilde Antep'i oyunun içinde tuttuk. Neticesinde de golü yedik. Ama bu sefer belki bu sezon adına bizim için çok önemli bir kırılma anı oldu ve maçı çevirdik. 1-1'den sonra iyi bir reaksiyon verdik. Pozisyonlara girdik, gol attık. Maçı kazanmasını bildik. Maçın tamamına bakacak olursak bence hak edilmiş bir galibiyet ama oyuncularıma da içeride söyledim bu maçlar her zaman dönmeyebilir. Çok daha net ikinci golü bulmamız lazım. Maçı kırabiliyorsak kırmamız lazım, rakibin direncini kırmak için ikinci golü, üçüncü golü bulmamız lazım bu oyunla" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben hiçbir zaman saygısızlık yapmam"

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ile yaşadığı tartışmaya da değinen Şahin, "Orada olan orada oldu, orada kaldı. Bu tür şeylere ben çok girmek istemiyorum. Benim için önemli olan maçtı. Ben hiçbir zaman saygısızlık yapmam, beni tanıyan az çok bilir. Ama dediğim gibi bu şeylere hiç girmek istemiyorum. Antep'e başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli 3 puandı" diye konuştu.

" Beşiktaş'ın stadında maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor"

Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin düşünceleri sorulan Şahin, "İstediğimiz noktada değiliz hala. Ama hafif bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sezona iyi girmedik. Finlandiya faciasından sonra ne yazık ki sezona çok iyi giremedik ama yavaş yavaş momentumu hafif de olsa yakalıyor gibiyiz. Şimdi momentumu tutmak için belki şu anda en zor deplasmana, en zor rakibe karşı oynayacağız. Benim de çok beğendiğim, oyununu, futbolunu beğendiğim çok değerli bir hocasıyla, kadrosuyla, taraftarıyla, stadıyla çok zorlu bir rakip bizi bekliyor. Analizlerimizi yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız ama orada maçı kazanmak istiyorsak, o stadyumda maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor. Biz de o şekilde inşallah Allah izin verirse pazartesi yanlış değilsem orada olacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu momentumu biraz daha genişletmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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