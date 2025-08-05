Başakşehir FK, Viking FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, Viking FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Viking FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Takım, idmanlarda ısınma, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yapıyor.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Viking FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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