Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Antrenman, top ile ısınma ve turnuva oyunu ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, turnuva oyunu ile sona erdi.

Lacivert-turunculu ekip yarın yapacağı çift antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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