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Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Başakşehir, Festy Ebosele ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu daha önce Derby County ve Udinese'de de oynamıştı.

Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi.

Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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