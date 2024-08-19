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Başakşehir, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu transfer etti

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Başakşehir, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe ise Crespo'ya teşekkür ederek Başakşehir'e başarılar diledi.

Başakşehir, Fenerbahçe'den Portekizli oyuncu Miguel Crespo'yu 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Başakşehir Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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