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Başakşehir Fatih Terim UEFA Konferans Ligi'nde farklı galip

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Dk. 46 Hamza Güreler), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 76 Aleksic), Pelkas (Dk. 61 Djalo), Davidson (Dk. 61 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 61 Piatek)

La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli (Dk. 65 Toccaceli), Nicola Mazzotti, Guerri (Dk. 81 Portaccio), Modugna (Dk. 46 Olcese), Semprini (Dk. 81 Semeraro), Casolla (Dk. 70 Felipe)

Goller: Dk. 5 Berkay Özcan, Dk. 13 Davidson, Dk. 29 ve Dk. 49 Figueiredo, Dk. 43 Kemen, Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Greco (La Fiorita)

Sarı kartlar: Dk. 56 Nicola Mazzotti, Dk. 74 Greco (La Fiorita), Dk. 73 Djalo (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.

49. dakikada Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.

58. dakikada La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Greco, ceza sahasında sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 5-1.

71. dakikada Başakşehir 6. golünü attı. Çalımlarla ilerleyen Serdar Gürler, rakip ceza sahası önünde uygun pozisyonda olan Piatek'e pasını attı. Topu düzelten Piatek, ayak içiyle meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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