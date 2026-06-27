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RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü
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RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün sabah kuvvet, akşam ise sahada olmak üzere çift antrenman yaptı.

RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı kuvvet antrenmanıyla tamamladı. Teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik program kapsamında yapıldı.

Başakşehir FK, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanında ise sahaya indi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların yüksek tempoda mücadele ettiği turnuva oyunuyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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