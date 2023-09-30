Başakşehir Belediyesi Spor Yatırımlarına Devam Ediyor

Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarına yeni bir durak daha ekliyor. Yapımında sona gelinen Altınşehir Spor Parkı'nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Spor parklarımızın sayısını 20'ye çıkaracağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, yediden yetmişe Başakşehirlinin spor faaliyetlerinde bulunduğu spor parklarının sayısını artırıyor. Spor yatırımlarının yeni durağı Altınşehir Spor Parkı'nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre içinde hizmete açılacak tesisin 8 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ifade etti.

"Spor parklarımızın sayısını 20'ye çıkarıyoruz"

Altınşehir Millet Bahçesi'ndeki spor parkında sona yaklaşıldığını belirten Başkan Kartoğlu, "Spor parkımızı 8 bin metrekare alan üzerine inşa ettik. Kapalı futbol sahası, kapalı çok amaçlı saha ve açık hava fitness alanımız ile dört dörtlük oldu. Başakşehir'imizin dört bir yanındaki spor parklarımızda Türkiye Yüzyılı'nın şampiyon sporcularını yetiştiriyoruz" dedi.

İlçenin dört bir yanındaki modern spor tesislerine yenilerini eklemek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Fenertepe ve Bahçekent tesislerimizi de hızla tamamlayarak, ilçemizdeki spor parklarımızın sayısını 20'ye çıkaracağız. Daha fazlası için durmadan çalışmaya, yeni spor parkları için planlarımızı hazırlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yeni bir müjdeyi paylaşacağız"

Yapılan çalımalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Bizim için mevsim fark etmiyor. Spor parkımızın peyzaj alanını 'daima yeşil, daima ulaşılabilir' anlayışımızla hazırlıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız tamamlandığında, Altınşehir Millet Bahçesi ile bir bütün haline gelecek. Ayrıca yakında bu güzel mekanla ilgili bir müjdeyi daha Başakşehirli komşularımla paylaşacağım" diye konuştu. - İSTANBUL