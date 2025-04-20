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Başakşehir 2-1 Gaziantep FK: Süper Lig'te İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan karşılaşmada Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla önde kapattı. İlk yarıda Okereke'nin golüyle Gaziantep FK öne geçti, ardından Piatek penaltıdan ve Brnic kafa vuruşu ile Başakşehir'in gollerini kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Okereke'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

24. dakika Berat Özdemir'in pasla kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, ofsaytta duran Duarte'nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Berat Özdemir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Crespo, altıpasın sağ tarafında topu içeri çevirmek isterken Ogün Özçiçek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ömer Ali Şahiner'in yaptığı ortada kaleci Dioudis'in kontrol edemediği topu arka direkte alan Brnic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Serdar Gürler, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Djalo, Deniz Türüç, Figueiredo, Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Ogün Özçiçek, N'Daiye, Okereke, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Burak Bozan, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Daubin, Furkan Soyalp, Lungoyi, Kodro, Boateng, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Piatek (dk. 41 pen.), Brnic (dk. 45+4) (Başakşehir), Okereke (dk. 9) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Operi (Başakşehir), Maxim, Viana (Gaziantep FK) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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