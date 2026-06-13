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BARÜ'lü güreşçi Bükrenaz Sert, dünya şampiyonu oldu

BARÜ'lü güreşçi Bükrenaz Sert, dünya şampiyonu oldu
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Bükrenaz Sert, Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Kadın Güreş Milli Takımı ise 23 ülke arasında dünya ikincisi oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bükrenaz Sert, FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu elde etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri ulusal ve uluslararası müsabakalarda yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Bükrenaz Sert Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Organizasyonda 76 kiloda yarışan Bükrenaz Sert, bütün rakiplerini mağlup etti. Böylece BARÜ'lü sporcu altın madalya kazanarak kendi sıkletinde dünya şampiyonu oldu. Ayrıca BARÜ'lü güreşçi Bükrenaz Sert'in de aralarında bulunduğu Kadın Güreş Mill Takımı, müsabakalarda toplam 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken elde ettiği puanlarla 23 ülke arasından dünya ikincisi oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek "Kadın Güreş Mill Takımımızın dünya ikinciliği hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Üniversiteli sporcularımızın uluslararası alandaki başarısı her geçen gün artarak devam ediyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu olan BARÜ'lü mill güreşçiyi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak 'Spor Dostu Kampüs' vizyonumuzla akademik başarılarımızın yanında geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek dünya şampiyonu olan öğrencimiz Bükrenaz Sert'i gönülden kutluyor, spor hayatında nice yeni başarılar diliyorum. Bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerini ve kadın güreş takımını da tebrik ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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