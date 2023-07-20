Bartınspor'un yeni başkanı Kenan Dursun'un yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi. Başkan yardımcıları, as başkan, mali işler sorumlusu, genel sekreter ve diğer görevler açıklandı.

Bartın da 15 Temmuz tarihinde yapılan kongrede Kenan Dursun'un yeni başkan seçildiği Bartınspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Bartın'ı bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bartınspor'da kulüp yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Bartın İl Özel İdaresi toplantı salonunda Kenan Dursun başkanlığında toplanan yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Başkan: Kenan Dursun. Başkan Yardımcıları: Mehmet Somaklı, Selçuk Yüce. As Başkan: Hikmet Altay. Mali İşler Sorumlusu: Yüksel Tekin. Genel Sekreter: Ufuk Şahin. Genel Sekreter Yardımcısı: Ferdi Kabak. Sekreter: Orhan Tufan. Basın Sözcüsü: Murat Yıldırım. Futbol Şube Sorumlusu: Soner Yürekli. Genel Kaptan Yüksel Tekin. Altyapı Sorumlusu: Ufuk Şahin. Tesis Sorumlusu: Emre Önder. Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu: Soner Yürekli

Taraftar Sorumlusu: Yıldıray Güngörür, Emre Önder. Transfer Komitesi: Kenan Dursun, Mehmet Somaklı, Yılmaz Akdeniz, Murat Yıldırım, Hüseyin Demirci, Tuncay Maden." - BARTIN