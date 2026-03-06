Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, piyasa değeriyle Süper Lig'de zirveye çıktı. Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro ile ligin en değerli Türk futbolcusu oldu.

DEĞERİ 26 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Transfermarkt tarafından güncellenen piyasa değerlerinde Barış Alper Yılmaz'ın değeri 26 milyon euro olarak belirlendi. Bu rakamla milli futbolcu, Süper Lig'de forma giyen Türk oyuncular arasında ilk sıraya yerleşti.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, hem ligde hem Avrupa'da takımına önemli katkı sağlıyor. Milli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.