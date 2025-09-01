Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler

Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler
Haber Videosu

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer isteği konusunda yönetimi eleştirdi. Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HT Spor'un haberine göre milli oyuncu, transfer talebinde geri adım atmıyor.

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

"ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

GALATASARAY 45 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapmayı planlıyor; ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM henüz bu rakama çıkmadı. Sezon başında formda başlayan Barış Alper, Süper Lig'de 2 maçta 3 gol ve 2 asistle dikkat çekmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmir Güler:

İnsan oğlu nankördür, Hiç 1 zaman nereden geldiğinizi unutmayın!!!! düne kadar çöptün.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Demi ilk 2 hafta yere göğe sigdirmadiniz. Gidecem diyince nankörlük ettiniz. Kendi sözünü ilk önce kendine söyle.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Barış uyanın artık burası gs burda hertürlü olaya açık olman lazım senin için başka bir sıkıntı daha var sen burasının hakemlerşne alıştın dışarı çıkınca şokluyacaksın bak şimdi kerem fenere geldi.Oda şaşıracak hakemleri görünce ama gs de böyle degildi diyecek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kerem sıradan bir kanat olsa ne olur olmasa ne olur ama Barış öyle değil kıymetini bilmemiz şu anki yaşadığı baskıya kızmamız gerek ne olursa olsun elimizde tutmalıyız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

1905 yılından beri başka konuşuyorlar onlar. Yeni değil. Geçmişleri yalan dolan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Paris sokaklarını podyuma çevirdi

Paris'in kalbinde Türk rüzgarı! Ünlü şarkıcı sokakları podyuma çevirdi
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı

Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl yolladığını anlattı
Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.