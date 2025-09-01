Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler

Süper Lig devi Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HT Spor'un haberine göre milli oyuncu, transfer talebinde geri adım atmıyor.

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

"ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

GALATASARAY 45 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapmayı planlıyor; ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM henüz bu rakama çıkmadı. Sezon başında formda başlayan Barış Alper, Süper Lig'de 2 maçta 3 gol ve 2 asistle dikkat çekmişti.