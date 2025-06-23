Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, tatil sırasında arkadaşının kafasında tabak kırdı. Eğlence mekanında çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig devi Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamladı.
BARIŞ ALPER YILMAZ DA TATİLE ÇIKTI
Yeni sezon öncesinde 19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı.
ARKADAŞININ KAFASINDA TABAK KIRDI
Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana eğlenmeye giden Barış Alper'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Şarkılarla kendinden geçen 25 yaşındaki isim, arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sonrası kahkahalar yükseldi.