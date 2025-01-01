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Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor

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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, annesine yaptığı iltifatla sosyal medyada beğeni topladı. Yılmaz, televizyon izleyen annesine "Dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin" diyerek duygusal anlar yaşattı. Bu sözler karşısında annesi duygulandı ve oğlunu öptü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, annesine yaptığı iltifatı kayda alarak takipçileriyle paylaştı.

ANNESİNE İLTİFAT ETTİ

Yılmaz televizyon izleyen annesine sürpriz bir iltifatta bulundu. "Anne dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin." diyen Barış Alper'in bu sözleri karşısında annesi duygulandı.

BOYNUNA SARILDI

Anne Yılmaz da oğlunun boynuna sarılarak öptü. Barış ise o anları "En güzel çiçeğim, herkese sevdikleriyle mutlu yıllar" diyerek paylaştı. Galatasaray'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan milli futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist kaydetti.

Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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