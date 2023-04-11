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Barcelona tribünleri dakika 10'u gösterdiğinde hep bir ağızdan Messi tezahüratı yaptı

Spor Haberleri

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Girona ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin 10. dakikasında Camp Nou tribünlerinde yapılan Messi tezahüratı ise maçın önüne geçti. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın, Katalan devine geri döneceği iddia ediliyor.

Barcelona ile Girona, La Liga'nın 28. haftasında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Barça tribünlerinden yapılan tezahürat maça damga vurdu.

PUAN FARKINI 13'E ÇIKARDILAR

Maç boyunca adeta tek kale oynayan Barcelona, gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Rakibiyle 0-0 berabere kalan Katalan devi, 2. sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.

BARCELONA TRİBÜNLERİNDE MESSI TEZAHÜRATI

Mücadelenin 10. dakikasında ise tribünlerde adeta kıyamet koptu. Barcelona taraftarları hep bir ağızdan Messi tezahüratı yaptı. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın, Barcelona'ya geri döneceği iddia ediliyor.

Barcelona tribünleri dakika 10'u gösterdiğinde hep bir ağızdan Messi tezahüratı yaptı

Barcelona tribünleri dakika 10'u gösterdiğinde hep bir ağızdan Messi tezahüratı yaptı

Barcelona tribünleri dakika 10'u gösterdiğinde hep bir ağızdan Messi tezahüratı yaptı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Lionel Messi Barcelona Spor Haberler

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