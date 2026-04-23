Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sezonu kapattı

Güncelleme:
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyen 18 yaşındaki Yamal, 24 gol attı.

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
