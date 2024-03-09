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Barcelona'nın kalecisi Marc-Andre ter Stegen 400. maçına çıktı

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Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Mallorca müsabakasıyla birlikte 400. maçına çıktı. Ter Stegen, Barcelona formasıyla birçok kupa kazandı ve tarihe geçti.

Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Mallorca müsabakasıyla birlikte 400. maçına çıktı.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona evinde Mallorca'yu 1-0'lık skorla mağlup ederken, Barça'da kaleci Marc-Andre ter Stegen bu maçla birlikte tarihe geçti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Alman file bekçisi, Barcelona formasıyla 4. kez 'dalya' dedi.

Barcelona formasıyla 400. karşılaşmasına çıkan 31 yaşındaki kaleci, bordo-lacivertlilerle birçok kupa zaferine ulaştı. Alman eldiven, Barcelona ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp şampiyonluğu, 5 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 5 İspanya Kupası şampiyonluğu ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 16 kez kupa kazandı.

2014-2015 sezonu başında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'dan transfer olan Marc-Andre ter Stegen, Barcelona tarihinde Andoni Zubizarreta ve Victor Valdes'in ardından 400 maça ulaşan 3. kaleci oldu.

Bu sezon La Liga'da 18, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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