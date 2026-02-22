Haberler

LaLiga'da Levante'yi 3-0 yenen Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu

Güncelleme:
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Barcelona, Levante karşısında 3-0'lık skorla galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçta Bernal, De Jong ve Lopez'in golleriyle öne geçti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Levante'yi 3-0 yenen Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona, 4. dakikada Marc Bernal'in golüyle öne geçti.

Maçın 32. dakikasında Frenkie de Jong ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 81. dakikada Fermin Lopez'in golüyle skoru 3-0 yaptı.

Puanını 61'e çıkaran Barcelona, LaLiga'nın yeni lideri olurken, Real Madrid 60 puanla ikinci ve bir maç eksiği bulunan Villarreal, 48 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

