Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek finale yükseldi. Maçta Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji ve Raphinha'nın golleriyle üstün bir performans sergiledi.
İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.
Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor