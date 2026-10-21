Barcelona, Dani Olmo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Barcelona, Dani Olmo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan PSG maçında rakibiyle çarpışarak sol uyluk kasından sakatlanan Dani Olmo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İspanyol kulübü, oyuncunun yaklaşık bir ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
İspanya'nın Barcelona kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan PSG maçında sakatlanan Dani Olmo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İspanyol ekibinin açıklamasında, Dani Olmo'nun Paris Saint-Germain maçında rakibiyle çarpışması sonucu sol uyluk kasında sakatlık yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA