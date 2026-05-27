Başantrenör Pascual, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak

Barcelona Basketbol Kulübü, başantrenör Xavi Pascual'ın sezon sonunda sözleşmesindeki fesih maddesini kullanarak takımdan ayrılacağını duyurdu. Pascual, ilk döneminde Barcelona'yı Avrupa Ligi şampiyonu yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının, 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesindeki fesih maddesini sezon sonunda devreye sokacağı kaydedildi.

Pascual, Kasım 2025'te ikinci kez Katalan ekibinin başına geçmişti.

Deneyimli başantrenör, ilk döneminde Barcelona'yı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımış, İspanya Ligi'ni 4, Kral Kupası'nı 3 kez kazanmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

