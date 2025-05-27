Barcelona'da imzalar üst üste! Lamine Yamal'la da nikah tazelendi

La Liga'da şampiyon olan Barcelona, sözleşmelerini yenilediği teknik direktör Hansi Flick ve yıldız oyuncusu Raphinha'dan sonra bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

YAMAL 2031'E KADAR BARCELONA'DA

Barcelona, Lamine Yamal ile 2031 yılına kadar nikah tazelediğini açıkladı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, Birinci Başkan Yardımcısı Rafa Yusta ve Kulübün Sportif Direktörü Anderson Luis de Souza "Deco"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla yeni sözleşmesini imzaladı. Lamine Yamal için sözleşme uzatması, mevcut Barça projesinin sağlamlığının bir başka göstergesi. Barça forveti, ilk takım için ilk maçına 29 Nisan 2023'te, henüz 15 yaşındayken çıktı ve o zamandan beri Barcelona yakınlarındaki Mataro'dan gelen genç, FC Barcelona tarihinin bir parçası olan performanslarıyla dünya futbolu sahnesine çıktı" ifadelerine yer verildi.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona formasıyla toplam 106 karşılaşmaya çıkan 17 yaşındaki yıldız, 25 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.