Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı
İspanya La Liga ekibi Barcelona, 30 yaşındaki stoper Andreas Christensen ile 2028 yılına kadar sözleşme yeniledi. Kulüp, Danimarkalı oyuncunun taktik zekası ve tecrübesine vurgu yaptı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı