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Barcelona, Celta Vigo'yu Dramatiik Bir Maçta 4-3 Yenmeyi Başardı

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Barcelona, La Liga'nın 32. haftasında Celta Vigo'ya 3-1 geriye düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanarak liderliğini sürdürdü. Raphinha'nın son dakikada attığı penaltı golü zaferi getirdi.

Barcelona La Liga'nın 32. haftasında sahasında mücadele ettiği Celta Vigo'ya 3-1 geriye düştüğü maçta 4-3'lük skorla mağlup etti.

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 12. dakikada Ferran Torres ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Borja Iglesias ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Celta Vigo, 52 ve 62. dakikalarda yine Borja Iglesias'ın attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Daha sonra maçı çevirmeye çalışan Barcelona 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada da Raphinha ile skoru 3-3'e getirdi. Barça 90+8. dakikada Raphinha'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Barcalona bu sonuçla puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Celta Vigo ise 43 puanla 7. sırada kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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