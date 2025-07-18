Bandırmaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bandırmaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu Dağı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde kuvvet, kondisyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Balıkesir ekibi, sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışan Bandırmaspor, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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