Bandırmaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Balıkesir ekibi, sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışan Bandırmaspor, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.