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Bandırmaspor'un Tuzlaspor maçındaki hakemler belli oldu

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Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş ile oynayacağı maçta görev alacak hakemler belirlendi. Müsabakayı Burak Olcar yönetecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Tuzlaspor A.Ş ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

2 Aralık 2023 Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadında oynanacak Tuzlaspor A.Ş- Bandırmaspor maçını A klasman Ankara bölge hakemi Burak Olcar yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için Burak Olcar görevlendirildi. Olcar'ın yardımcı hakemliğini ise Suat Güz ve Haydar Avcı üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Efe Tanrıverdi belirlendi. Bandırmaspor, 13.hafta oynadığı Şanlıurfa maçında 1-0 yenilmişti. TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasına girerken Bandırmaspor, 25 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Sezonun 14.haftasında Bandırmaspor maç öncesinde 25 puanla ligin 3'üncü sırasında yer alırken Tuzla A.Ş 11 puanla ligin 16'ıncı sırasında yer alıyor. Tuzlaspor A.Ş- Bandırmaspor maçı 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadında saat 13.30'da oynanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Olcar Balıkesir Futbol Spor Haberler

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